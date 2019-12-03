Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyor
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyor

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin şehir dışından tedavi için kentte gelen ve kalacak yeri olmayan hasta yakınları için açtığı refakatçi misafirhanesi, aylık 2 bin 500 kişiyi misafir ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin şehir dışından tedavi için kentte gelen ve kalacak yeri olmayan hasta yakınları için açtığı refakatçi misafirhanesi, aylık 2 bin 500 kişiyi misafir ediyor.


Van Büyükşehir Belediyesinin, çevre şehir ve ilçelerden kentte tedavi amacıyla gelen hasta yakınları için oluşturduğu refakatçi misafirhanesi, hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan refakatçi misafirhanesi, kente gelen binlerce hasta ve hasta yakınına otel konforunda hizmet veriyor. Misafirhanede konaklayanlara sabah kahvaltı imkanı sunulurken, akşamları da sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Günlük 100 kişilik kapasiteye sahip olan refakatçi misafirhanesi, her ay ortalama 2 bin 500 kişiyi ağırlıyor.


Bitlis'ten hasta oğlu için gelen Cevat Dayan, "Oğlum Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yatıyor. Yaklaşık 2 aydır burada kalıyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Burası olmasaydı maddi anlamda çok sıkıntı yaşayacaktım" dedi.


Tedavisi için Hakkari'den geldiğini anlatan MS (Emes) hastası Nazime Altan ise, "Burası benim için çok uygun bir yer. Burada gayet hijyenik ve sıcak bir ortamda ağırlanıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah yapanlardan razı olsun. Van Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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