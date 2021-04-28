Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı

28.04.2021 17:28
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için öz kaynaklarıyla 54 milyon TL değerinde yeni aldığı 79 araçla filosunu genişletti.

Van Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için öz kaynaklarıyla 54 milyon TL değerinde yeni aldığı 79 araçla filosunu genişletti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 79 halk otobüsü ve iş makinesinin tanıtım programı gerçekleştirildi. Araç tanıtım programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Ömer Keskin, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van ESOB Başkanı İsa Berge, kurum amirleri ve STK başkanları katıldı.

"Toplu taşımada rahatlama sağlayacak"

Tanıtım toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, araçları hizmete almanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Yeni alınan araçların özellikle toplu taşımada büyük bir rahatlama sağlayacağını ifade eden Vali Bilmez, "Van Büyükşehir Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için kendi öz kaynaklarımızla aldığımız 79 aracı Vanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu araçlardan bir tanesini Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, bir tanesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe olarak verilmiştir. Geri kalan araç 52 milyon TL'ye satın alınmıştır. Buradaki araçların toplan değeri ise 54 milyon TL'dir. Bir taraftan bu araçlarımızı hizmete alırken, diğer taraftan kronikleşmiş yıllardır sürüncemede kalan problemleri de teker teker masaya yatırıp çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Katı Atık Entegre Tesisi gibi mega projelerin son durumu hakkında da bilgi veren Bilmez, "Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak 180 milyon TL maliyetli Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisidir. Bu projemiz tamamlandı ve çok kısa süre sonra tesisimiz faaliyete başlayacaktır. İlimizin en önemli sorunları arasında vahşi depolama sistemi geliyordu. Bunun çözümü için 2 etap halinde Katı Atık Entegre Tesisi hazırlandı. Projenin 1. etabında vahşi depolanmış yaklaşık 3 milyon metreküp çöplük alanın rehabilite edilerek mevcut çöpten elektrik üretilmesi işi geçen sene tamamlanarak faaliyete alınmıştır. Projenin 2. etabı şu an yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış olup, bu yıl ekim ayında faaliyete alınması planlanmaktadır. Bu tesisimiz yaklaşık 140 milyon TL'ye mal olacaktır. Akköprü Millet Bahçesi projesinin inşaat çalışmasına başlanmıştır. Eski Devlet Hastanesinin yeri Büyükşehir Millet Bahçesi, yine yaklaşık 2 yıldır çalışma yapılamayan 600 dönümlük bir alanda Van halkına hizmet verecek olan Fidanlık Parkı projesindeki çalışmalar tekrar başlatılmıştır. Her üç parkında tamamlanması ile Van'da 3 ayrı noktada 3 Millet Bahçesi hayata geçirilmiş olacaktır. Yine Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel Binası'nda da restorasyon projeleri tamamlatılmış ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır" diye konuştu.

Vali Bilmez, konuşmasının devamında çevre yolu, Edremit kanalizasyon işi, kırsal alandaki çalışmalar, sosyal ve sağlık alanı çalışmaları ile imar çalışmalarından bahsetti. Yapılan konuşmanın ardından halk otobüsü şoförlerine sertifika takdim edildi. Daha sonra okunan duanın ve kurdele kesiminin ardından araç filosu incelendi.

Vali Bilmez, yeni alınan akıllı halk otobüslerin özelliklerini incelerken aracı kısa mesafede kullandı. Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra halk otobüsüyle kent merkezine yolculuk etti. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı

Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Türk Lirası, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı         
17:40
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak         
17:03
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi         
16:52
İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik         
16:16
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti         
12:29
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 17:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement