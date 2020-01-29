Van Büyükşehir Belediyesinin 'Yıldırım Ekibi' görev başında - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak için 'Yıldırım Ekibi' kurdu. Ekip, kent içinde park denetimi yapıp aykırı davranan araçlara anında müdahale edecek.



Kentte araç trafiğini rahatlatmak ve yanlış parkın önüne geçmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeni bir uygulamaya imza attı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 4 araçlık 'Yıldırım Ekibi', 7 gün 24 saat ana caddeleri denetleyerek, trafik akışını engelleyen yanlış parkların önüne geçecek. Uygulamayla birlikte özellikle kavşaklarda ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde yanlış yere park eden araçlar anında uyarılacak. Aracın kaldırılmaması durumunda ise cezai işlem uygulanacak. Bu sayede araç yoğunluğunun olduğu cadde ve kavşaklarda trafik akışının rahatlaması sağlanacak.



Bugün itibarıyla başlatılan uygulama, kent genelindeki cadde, kavşak ve araç yoğunluğunun olduğu sokakları da kapsayacak. - VAN