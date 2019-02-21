Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

53 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 9. haftada önemli bir maça çıkacak.

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluk Maçına Çıkıyor, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 9. haftada önemli bir maça çıkacak. Hafta sonu Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunu ağırlayacak takıma, Van Büyükşehir Belediyesince moral kahvaltısı verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 8. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Mardin Mezopotamya Voleybol Takımı ile deplasmanda karşılaşan ve önemli bir galibiyet alan Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu hafta ise 1. Lig'e yükselme ve play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanmak için Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu karşısına 'mutlak galibiyet' parolasıyla çıkacak. Bu önemli karşılaşma için hafta içerisinde yürüttüğü hazırlıkları tamamlayan takıma, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından moral kahvaltısı verildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına, kadın voleybolcuların yanı sıra teknik heyet, idareciler ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanı Adnan Ergenç katıldı. Renkli görüntülere sahne olan kahvaltı programında ayrıca voleybolculardan Sevda Dağhan ve Dilan Kaya'nın doğum günleri de takım arkadaşları tarafından kesilen pasta ile kutlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, şampiyonluk yolunda play-off karşılaşmalarına kalmak için mücadele edecek Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımına başarı dileyip, ligin şampiyonun ilan edileceği maça sporseverleri davet etti.

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının 1. Lig'e yükselme, play-off müsabakalarına kalmak için mücadele edeceği Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu karşılaşması, 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Fevzi Çakmak Spor Salonunda oynanacak. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

voleybol, Büyükşehir Belediyespor, Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı

Bayern Münih Maçında Sahada Olan Liverpoollu Mane'nin Evi Soyuldu Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:58:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluk Maçına Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]