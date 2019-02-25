Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play-off'ta

Kadınlar Voleybol 2. Lig'te mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, grubunu lider tamamlayarak 1. lig yolunda play-off mücadelelerine katılmaya hak kazandı.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'te mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, grubunu lider tamamlayarak 1. lig yolunda play-off mücadelelerine katılmaya hak kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 8. Grupta bu yıl sergilediği performansla adeta göz dolduran Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin son haftasında sahasında konuk ettiği Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunu 3-1'lik skorla mağlup ederek ligi şampiyon tamamladı. Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla son 16'ya kalarak adını play-off mücadelelerine yazdırdı.



2. Lig'te mücadele ederek 8 grupta şampiyon olan takımların play-off karşılaşmaları ise 9-11 Mart tarihleri arasında Adana'da oynanacak. 6 takım arasında oynanacak karşılaşmaların sonucunda 4 takım 1. Lige çıkmaya hak kazanacak. - VAN

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