Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı

Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı

7 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.

Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.
Van Büyükşehir Belediyespor'un play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Eryaman Stadı'nda kupa töreni için platform kuruldu.
Van ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta verdi.
Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.
Öte yandan, maçın ardından yaşanan sevinç sırasında Van kulübünün yöneticisi Mehmet Biçer rahatsızlandı. Biçer sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:32 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Van, Spor
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