Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı

Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı

5 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftarların araçlarıyla konvoyundan görüntüler Araçlardan bayrakların sallanması Taraftarların sevinç gösterilerinden detaylar VAN - Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların araçlarıyla konvoyundan görüntüler
Araçlardan bayrakların sallanması
Taraftarların sevinç gösterilerinden detaylar VAN - Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi Van'da coşkuyla kutlandı.
Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:09 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]