Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı
5 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftarların araçlarıyla konvoyundan görüntüler Araçlardan bayrakların sallanması Taraftarların sevinç gösterilerinden detaylar VAN - Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi Van'da coşkuyla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:09 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların araçlarıyla konvoyundan görüntüler
Araçlardan bayrakların sallanması
Taraftarların sevinç gösterilerinden detaylar VAN - Van Büyükşehir Belediyespor
'un TFF
2. Lig'e yükselmesi Van'da coşkuyla kutlandı.
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