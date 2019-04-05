Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Orduspor'a Konuk Olacak

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor
, ligin 30'uncu haftasında Yeni Orduspor
'a konuk olacak.
Pazar günü saat 15.00'de 19 Eylül
Stadyumu'nda Yeni Orduspor'a konuk olacak Van Büyükşehir Belediyespor maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karşılaşma TRT Kurdi'den canlı verilecek.
Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, yaptığı açıklamada, hedeflerinin deplasmandan galibiyetle dönerek Play-Off iddiasını sürdürmek olduğunu söyledi.
Kulübün aldığı kongre kararına da değinen Yenitürk, şöyle konuştu:
"Takımımız şu anda Orduspor maçına kitlenmiş durumda. Ordu maçı bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımız ve 3 puanla döndüğümüz zaman, hemen hemen Play-Off'u garantiliyoruz. Artık önümüze bakacağız. Kongreyi bir tarafa bıraktık. Ordu maçına kitlendik. Yaşadığımız sorunları bir kenara bırakıp, Ordu maçından galibiyetle ayrılmak için çalışıyoruz."
Van Büyükşehir Belediyespor ligde 45 puanla 5'inci sırada yer alırken, Yeni Orduspor 42 puanla 7'nci sırada bulunuyor.