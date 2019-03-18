Van Büyükşehir Belediyespor Yönetimine Sürpriz Talip

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van Şube Başkanı Hakan Elçi, dernek olarak Van Büyükşehir Belediyespor yönetimine talip olduklarını duyurdu.

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van Şube Başkanı Hakan Elçi, dernek olarak Van Büyükşehir Belediyespor yönetimine talip olduklarını duyurdu.



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan MİSİAD Van Şube Başkanı Hakan Elçi, TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesporun pazar günü sahasında konuk ettiği Pazarspora 1-0 mağlup olduğunu hatırlattı. Hakan Elçi, kentin tek profesyonel takımı olan Van Büyükşehir Belediyesporun kötü gidişatına dur demek için MİSİAD yönetimi olarak kulüp yönetime talip olduklarını belirterek, "Kentimizin tanıtımı ve geleceğimiz olan gençlerin sporla büyümeleri için Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün yönetimine talibiz. Hep birlikte el ele vererek takımımızı hak ettiği yere getirmemiz için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir. MİSİAD yönetimi olarak, memleketimize katkıda bulunmak üzere Van Büyükşehir Belediyespor yönetimine talibiz" dedi.



Van Büyükşehir Belediyespor, son haftalardaki kötü gidişatını evinde aldığı Pazarspor mağlubiyetiyle sürdürürken, Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Servet Yenitürk de dün istifa ettiklerini açıklamıştı. - VAN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ali Koç'tan Tarihi İtiraf: O Transferden Utanıyorum

Lens'e Bugün Ödeme Yapılmazsa Serbest Kalacak

Galatasaray ve Beşiktaş, Douglas'ın Peşinde

Rıdvan Dilmen Hakemleri Yerden Yere Vurdu: Ligi Karıştırıyorlar