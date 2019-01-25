Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir'den Dolandırıcılık Uyarısı

Van Büyükşehir'den Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde 'Toplu Taşıma Plakası Verileceği' ileri sürülerek para toplandığı yönünde meydana gelen dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Van Büyükşehir'den Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde 'Toplu Taşıma Plakası Verileceği' ileri sürülerek para toplandığı yönünde meydana gelen dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ne gelen şikayetler doğrultusunda Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) karar içeriklerinin değiştirilerek sahte kararlar düzenlendiği ve bu kararlara istinaden vatandaşlara, 'Toplu Taşıma Plakası Verileceği' ileri sürülerek para toplandığı anlaşılmaktadır.Van Büyükşehir Belediyemizin ihtiyaç duyulması halinde Belediye Meclisi kararı doğrultusunda ihale usulü ile plaka tahsisi yapılmaktadır. Söz konusu sahte UKOME kurul kararlarında önceki dönem eski Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, eski Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın ve bazı belediye bürokratlarının imzaları taklit edilerek vatandaşlardan para talep edilmektedir. Van Büyükşehir Belediyesinin veya herhangi bir yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla 'toplu taşıma plakası verilecek' adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Van Büyükşehir Belediye'sinin 444 44 65 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz.Ayrıca alınan sahte UKOME kararı ile ilgili kurumumuz hukuk servisi işlem başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.Unutulmamalıdır ki; hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli; yukarıda sayılanlar başta olmak üzere, hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz" ifadelerine yer verildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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