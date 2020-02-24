Van büyükşehir depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van büyükşehir depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Van büyükşehir depremzedeler için seferber oldu

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İran'da meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerini etkileyen depremin ardından vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.

Van büyükşehir depremzedeler için seferber oldu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi İran'da meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerini etkileyen depremin ardından vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.


Merkezi İran'ın Hoy kenti olan ve Başkale, Saray ilçelerinde de can ve mal kaybına yol açan depremlerin ilk anından itibaren sahada çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, ilgili daire başkanlıkları ve VASKİ birimleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda depremin ilk gününde bölgede bin kişilik kumanya ve 500 kişilik çorba dağıtan ekipler, bugün de 5 bin kişilik kumanya, 2 bin kişilik sıcak yemek ve 4 bin kişilik sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalara da destek veren ekipler, bir yandan vatandaşlar için çadırların kurulmasına destek verirken, bir yandan da taziye çadırları kuruyor. Şu ana kadar can kayıplarının olduğu Özpınar Mahallesinde 3, Gelenler Mahallesine ise 2 taziye çadırı olmak üzere toplam 5 taziye çadırı kuruldu. Ekipler ayrıca depremzedelere dağıtılmak üzere temizlik ve hijyen malzemeleri ile maske, eldiven dağıtımı da gerçekleştiriyor. 7 araç ve yaklaşık 200 personelle bölgede görev yapan Van Büyükşehir Belediyesi, sabahın erken saatlerinden itibaren aşevinde hummalı bir çalışma başlattı. Burada hazırlanan 3 bin 500 kumanya ve 3 bin kişilik sıcak çorbayı Başkale ilçesinde bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Böğrüpek ve Gelenler mahallelerine gönderen ekipler, bin 500 kumanya ile bin kişilik sıcak çorbayı da Saray ilçesinde depremden etkilenen mahallelere gönderdi. Ayrıca Başkale ilçesine gönderilmek üzere aşevinde hazırlanan 2 bin kişilik sıcak yemek de deprem bölgesinde dağıtıldı.


Öte yandan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise dün deprem bölgesini havadan inceledikten sonra depremden etkilenen mahalleleri tek tek gezerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Bugün ise depremde hayatını kaybeden 9 vatandaşın cenaze törenine katılan Vali Bilmez, devletin tüm imkanlarıyla burada depremzede vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. - VAN

Başkale, Saray, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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