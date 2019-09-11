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Van Büyükşehir eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

18 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir eylül ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile meclis üyeleri katıldı. Ağırlıklı imar olmak üzere 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın görüşülmesi, Van Büyükşehir Belediyesine ait olan Gezici Sağlık Tırının İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinin ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla 10 yıllığına hatların kiraya verme H plaka ihalesinin 2286 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarılması için encümene yetki verilmesi, Yol Kenarı Park Sistemi (Parkomat) uygulamasının 58 ay süreyle Belvan Ulaşım Sanayi Limited Şirketine verilmesi gibi maddeler görüşüldü. - VAN

Edremit, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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