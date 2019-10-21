Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir itfaiye ekipleri araç yangınlarına müdahale etti
Son Dakika 3. Sayfa Van Büyükşehir itfaiye ekipleri araç yangınlarına müdahale etti

Van Büyükşehir itfaiye ekipleri araç yangınlarına müdahale etti

27 dakika önce

Van'da meydana gelen iki araç yangınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Van Büyükşehir itfaiye ekipleri araç yangınlarına müdahale etti, System.String[]

Van'da meydana gelen iki araç yangınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre ilk olay, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçları söndürdü. Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinde park halindeki kapalı kasa kamyonet, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalleli durumu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangının çevredeki ağaçlık alana sıçramasını engelledi. Yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. - VAN

İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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