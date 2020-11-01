Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika

Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı

01.11.2020 17:51
Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 3. karşılaşmasında Şırnak Kadın Voleybol Takımını deplasmanda 3-0'lık net skorla mağlup etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 3. karşılaşmasında Şırnak Kadın Voleybol Takımını deplasmanda 3-0'lık net skorla mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 3. karşılaşmasında deplasmanda 73 Şırnak Belediyesine konuk oldu. Maçın başlama düdüğü ile kontrolü elinde tutan kırmızı siyahlılar ilk seti 13-25 kazandı. İkinci sette de rakibine çok az şans tanıyan konuk ekip 20-25 lik ikinci setle durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi takım son şansı olan 3. seti de 10-25 kaybederken Vanlı kızlar 3 puanı 3-0'la kazandı. Ligde maç fazlasıyla puanını 9'a yükselten Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sahasında 8 Kasım Pazar günü Mardin Voleybol takımını ağırlayacak. - VAN

Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı
Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı

Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Kadın, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika Spor


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