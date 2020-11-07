Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin - Son Dakika

Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin

07.11.2020 17:03
Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 4. karşılaşmasında sahasında Mardin Kadın Voleybol Takımını 3-0'lık net skorla mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 4. karşılaşmasında sahasında Mardin Kadın Voleybol Takımını 3-0'lık net skorla mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yoluna namağlup olarak devam ediyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 4. hafta müsabakalarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı spor salonunda Mardin temsilcisi Mardin Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Aldığı üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, ilk seti 25-8 kazandı. İkinci sette de rakibine çok az şans tanıyan konuk ekip 25-12'lik ikinci setle durumu 2-0 yaptı. 3. sette daha rahat bir oyun sergileyen Van ekibi 3. seti de 25-17 kazanarak 3 puanı 3-0'la kazandı. Ligde maç fazlasıyla puanını 12'ye çıkartan ve liderliğini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Şırnak temsilcisi Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol takımına konuk olacak. - VAN

Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin
Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin
Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin

Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Kadın, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin - Son Dakika Spor


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