Van Büyükşehir misafirhanesini depremzedelere açtı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van Büyükşehir misafirhanesini depremzedelere açtı - Son Dakika

Van Büyükşehir misafirhanesini depremzedelere açtı

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, 100 kişi kapasiteli refakatçi misafirhanesini depremzedelere açtı.

Van Büyükşehir misafirhanesini depremzedelere açtı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 100 kişi kapasiteli refakatçi misafirhanesini depremzedelere açtı.


Merkezi İran'ın Hoy kenti olan ve Van'da yıkıma yol açan depremlerin ardından alarma geçen Van Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan deprem bölgesine sıcak yemek ve binlerce kumanya gönderen Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na refakatçi misafirhanesi, Başkale ve Saray ilçelerinde depremden etkilenen ve kalacak yeri olmayan vatandaşların hizmetine açıldı. Refakatçi misafirhanesi, kadın ve erkekler için ayrı oluşturulan odaları ve 5 yıldızlı otel konforuyla ayda binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlarken, burada vatandaşların barınma ihtiyacının yanı sıra yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanıyor. Alipaşa Mahallesi Sıhke Caddesi'ndeki misafirhanede kalmak isteyen depremzede vatandaşlarımız detaylı bilgi için (0432) 444 4 465 numaralı telefona ulaşabilirler. - VAN

Deprem, İran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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