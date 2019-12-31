Van Büyükşehir 'Mobil akaryakıt otomasyon sistemi' için ihale yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir 'Mobil akaryakıt otomasyon sistemi' için ihale yapacak - Son Dakika

Van Büyükşehir 'Mobil akaryakıt otomasyon sistemi' için ihale yapacak

8 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi kurum içi akaryakıt kontrolünü sağlamak için 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ne geçiyor.

Van Büyükşehir 'Mobil akaryakıt otomasyon sistemi' için ihale yapacak, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi kurum içi akaryakıt kontrolünü sağlamak için 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ne geçiyor. Sistem için 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'da ihale yapılacak.


Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan ihale ile 6 adet yerüstü mobil istasyon sistemi, 4 adet tanker otomasyon sistemi, 9 adet tanker otomasyon sistemi, 10 adet ilçe istasyonlarının otomasyona dönüştürülmesi, 500 adet araç yazılım chipleri ve 1 adet yakıt takip yazılımı alım işi gerçekleştirilecek. Hayata geçirilecek olan sistem ile akaryakıt denetiminin daha sağlıklı bir şekilde yapılması hedeflenirken, çalışma ile makine ikmal garaj yerleşkesi, Edremit marina limanı ve tüm ilçelerdeki istasyonlar 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ne geçmiş olacak. Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale şeffaflık ilkesi gereği belediyenin resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlayacak. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
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