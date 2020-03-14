Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi - Son Dakika

Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki iş yerlerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.

Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki iş yerlerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.


Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Halk sağlığı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri de kent genelinde iş yerlerinde hijyen denetimlerinde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç başkanlığında denetim yapan ekipler tarafından halkın ortak kullanım alanı olan ve her gün binlerce insanın yer aldığı AVM'leri, çocuk oyun alanlarını, kafeleri ve oyun salonlarını denetledi. Yapılan kontrollerde ekipler tarafından, iş yerlerinin dezenfektan bulundurup, bulundurmadığı, çalışanların eldiven kullanmaları ve kapalı alanların sık sık havalandırılması hususunda iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, tüm esnaflardan daha çok duyarlılık beklediklerini ifade ederek, gerekli önlemleri alan iş yerlerine de ayrıca teşekkür etti. - VAN

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2020
00:01 Eski kömür ocağındaki su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
23:58 Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi
23:58 Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler
23:57 FLAŞ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:04:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]