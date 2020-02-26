Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri piyasada fahiş fiyata satılmak istenen maskelere el koydu.

Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri piyasada fahiş fiyata satılmak istenen maskelere el koydu.


Çin'de başlayan ve İran'a kadar ulaşan korona virüsü Van'da da maskelere olan talebi arttırdı. Bunun üzerine eczane ve medikallerde satışı yapılan maskeler, seyyar satıcılarda satılmaya başlandı. Vatandaşlardan gelen şikayetler Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Seyyar satıcılarda piyasa değerinin üstünde satılmak istenen sağlıksız maskeleri toplayan ekipler, maskelerin fahiş fiyata satılmaması için de denetim yaptı. Kent merkezinde bulunan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Sıhke caddeleri gibi işlek noktalarda maske satmak isteyen seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahale etti. Müdahale sonucu toplanan çok sayıda sağlıksız maskeye el konulurken, ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Sağlıksız ortamlarda üretilerek satışa çıkarın maskeleri almamaları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, bu tür ortamlarda alınan maskelerin insan sağlığını tehlikeye atabileceğini belirtti.


Vatandaşların sağlığı için denetimlerin sıklaştırılacağını belirten Belediye yetkilileri ise vatandaşların bu tür durumlara karşı daha duyarlı davranmaya davet etti. - VAN

Zabıta, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi
'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok! 14 yaşındaki çocuk kullanırken görüntülendi Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]