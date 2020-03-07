Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu - Son Dakika

Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 'değnekçi' diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 'değnekçi' diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon yaptı.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekiplerinin ortak çalışmasında, kamu kurumlarına ait boş arazilerde değnekçilik yaptığı belirlenen şahıslara operasyon yapıldı. Kamuya ait arazilerde bulunan konteyner ve barakalar da zabıta tarafından kaldırıldı. Kent genelinde başlatılan çalışma kapsamında Eski Araştırma Hastanesi'ne ait araziyi otopark ve oto yıkama olarak kullanan şahıs hakkında işlem yapılarak, kullandığı konteynere el konuldu. Kamuya ait arazileri kullanarak haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşları da bu noktada duyarlı olmaya davet ederek, bu tür durumlarda 153 zabıta hattını arayarak şikayette bulunmalarını istedi. - VAN

Zabıta, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:52 Kaynak: İHA
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