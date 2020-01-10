Van çaldıran buz tuttu - Son Dakika
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Van çaldıran buz tuttu

6 saat önce

Çaldıran buz tuttuDOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden Van'ın Çaldıran ilçesinde, hayatı olumsuz etkiliyor.

Van çaldıran buz tuttu, System.String[]

Çaldıran buz tuttu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden Van'ın Çaldıran ilçesinde, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye kadar düştüğü ilçede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tuttu.

Bölgede, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,1 dereceyi gördü. Etkili olan soğuk nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede soğuk hava nedeniyle, ağaçlar, sular, çatılar dondu. Van'a 110 kilometre uzaklıktaki ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.

Meteoroloji yetkilileri, Çaldıran'ı 8 Ocak günü Türkiye'nin en soğuk ilçesi olarak kayıtlara geçirdi. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Çaldıran'da hava sıcaklığı, Temmuz ve Ağustos ayları dışında geceleri sıfırın altında ölçülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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