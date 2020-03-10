VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada - Son Dakika

VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada

6 saat önce

VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada.

VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada

VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada

Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
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