VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralıVAN'ın Çaldıran İlçesi'nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçenin hastane kavşağında meydana geldi. İlçe yönüne giden kamyonet ile kavşağı dönmeye çalışan hafif ticari araç Doğubeyazıt Caddesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olaya ilk olarak itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlar ise hurdaya döndü. Kaza anı ise olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı İZMİR Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör, öldü

Son Dakika Haberleri
00:22 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
00:18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
00:15 "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri
00:12 Eşekle getirdiği kitapları çocuklara dağıttı
23:57 Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 00:31:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]