Van çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

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Van çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu
6 saat önce
VAN Çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
VAN Çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu
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