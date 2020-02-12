Van çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Van çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu

6 saat önce

VAN Çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu.

VAN Çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu

Van çatak ilçesinde, helikopter ile hasta kurtarma operasyonu

Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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