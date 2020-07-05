Van-Çatak kara yolu selden dolayı kapandı - Son Dakika

Van-Çatak kara yolu selden dolayı kapandı

Van'ın Çatak ilçesinde yağan yağmurla birlikte dağdan kayan toprak ve çamur nedeniyle Çatak-Van kara yolu trafiğe kapandı.

Van'ın Çatak ilçesinde yağan yağmurla birlikte dağdan kayan toprak ve çamur nedeniyle Çatak-Van kara yolu trafiğe kapandı.

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Bugün saat 16.20'da meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrası Çatak-Van kara yolu çamur ve toprak kayması sonucu trafiğe kapandı. Hafta sonu nedeniyle Kanispi Şelalesi'ne pikniğe gelen vatandaşlar dönüş yolunda araçlarıyla mahsur kaldı.


Çatak Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki heyelan bölgesine gidip yolu ulaşıma açtı.


Sorkin ve Norduz çaylarının birleştiği yerde bulanık akan suda bazı vatandaşlar ise elleri ve ağla kırmızı benekli alabalık yakaladı. - VAN

Dolu Yağışı, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van-Çatak kara yolu selden dolayı kapandı - Son Dakika
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