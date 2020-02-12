Van-Çatak kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Van-Çatak kara yolu ulaşıma kapatıldı
6 saat önce
Van-Çatak kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle saat 23.00 sıralarında trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
Van- Çatak kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle saat 23.00 sıralarında trafiğe kapatıldı. - VAN
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