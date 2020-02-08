Van-Çatak kara yoluna çığı düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van-Çatak kara yoluna çığı düştü - Son Dakika

Van-Çatak kara yoluna çığı düştü

6 saat önce

Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Van-Çatak kara yoluna çığı düştü, System.String[]

Van- Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.


Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak- Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi. - VAN

Bahçesaray, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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