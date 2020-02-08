Van-Çatak kara yoluna çığı düştü - Son Dakika

Van-Çatak kara yoluna çığı düştü
6 saat önce
Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
Van- Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.
Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak- Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi. - VAN
Son Dakika Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi