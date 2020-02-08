Van-Çatak kara yoluna peş peşe çığ düşüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van-Çatak kara yoluna peş peşe çığ düşüyor - Son Dakika

Van-Çatak kara yoluna peş peşe çığ düşüyor

6 saat önce

Van-Çatak kara yoluna sabah saatlerinden bu yana 3 çığ düşerken, can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Van-Çatak kara yoluna peş peşe çığ düşüyor, System.String[]

Van- Çatak kara yoluna sabah saatlerinden bu yana 3 çığ düşerken, can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.


Çatak'ta dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak- Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılmıştı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna ilk olarak saat 11.00 sıralarında Elmacı bölgesinde çığ düştü. Ardından Bilgi ve Korulu mahalleleri bölgesinde de peş peşe çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Düşen çığlardan dolayı kara yolunda ikinci bir emre kadar yol açma çalışmasına ara verildiği bildirildi.


Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen de bölgede incelemelerde bulundu. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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