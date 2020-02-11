Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor - Son Dakika
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Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor

6 saat önce

Çatak ile Van-Bahçesaray karayolu, düşen çığlar ve çığ riskleri nedeniyle valilik kararıyla 3 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor, System.String[]
VAN- Çatak ile Van- Bahçesaray karayolu, düşen çığlar ve çığ riskleri nedeniyle valilik kararıyla 3 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Karayolunda bugün de araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. 3 gün önce hastalık nedeniyle hayatını kaybeden babası Ahmet Yabaş'ın cenazesine katılmayan Mehmet Yabaş, yolun bir an önce açılmasını istedi.

Van-Çatak ile Van-Bahçesaray Karayolu'nun 3 ayrı noktasına düşen çığ, ekipler tarafından temizlenmeye çalışılıyor. Van Valiliği'nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan karayolunda, bugün de araçların giriş-çıkışlarına izin verilmedi.

Yolda bekletilen Mehmet Yabaş, 3 gün önce vefat eden babası Ahmet Yabaş'ın cenazesine katılmadığını belirterek,"Yol çığdan dolayı kapalı olduğu için Çatak ilçesine babamın cenazesine yetişemedim. Bir an önce bu yolun açılmasını istiyoruz"dedi.

Karayolu'nda, çığların tamamen temizlenmesinin ardından, ulaşımın yeniden başlayacağı belirtildi.


- Van
Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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