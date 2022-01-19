Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Van- Çatak kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşen bölgede, olumsuzluk yaşanmaması için ikinci duyuruya kadar Van-Çatak kara yolu araç geçişlerine kapatıldı.
Emniyet ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülerin geçişine izin vermedi.
İlçe merkezinde polis araçlarından ve cami hoparlörlerinden yolun kapatılmasına ilişkin anons yapıldı.
Kaynak: AA
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