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Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı

19.01.2022 15:37

Van-Çatak kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Van- Çatak kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşen bölgede, olumsuzluk yaşanmaması için ikinci duyuruya kadar Van-Çatak kara yolu araç geçişlerine kapatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülerin geçişine izin vermedi.

İlçe merkezinde polis araçlarından ve cami hoparlörlerinden yolun kapatılmasına ilişkin anons yapıldı.

Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı
Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı
Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı

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Hisarcık, Fırtına, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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