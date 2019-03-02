Son Dakika Haberleri: Van-Çatak Kayoluna Çığ Düştü

Van-Çatak Kayoluna Çığ Düştü

46 dakika önce

Van-Çatak karayoluna çığ düşerken, 2 saatlik çalışma sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Van-Çatak Kayoluna Çığ Düştü, System.String[]
Van- Çatak karayoluna çığ düşerken, 2 saatlik çalışma sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Van-Çatak yolu Onağıl Mevkiine çığ düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, 2 saatlik çalışma sonucunda yol yeniden açıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Çatak, Van, 3. Sayfa
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