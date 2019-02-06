Van Çatak'ta "Yaya Öncelikli Trafik" Etkinliği
18 dakika önce
Van'ın Çatak ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi.
Van
'ın Çatak
ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri oluşturuldu. Bu kapsamda Van'ın Çatak ilçesinde de farkındalık oluşturmak amacı ile Çatak Merkez
Seyvan Yavuz İlkokulu önünden çarşı merkezine kadar sloganlar eşliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, İlçe Jandarma
Komutanı Serkan
Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan
, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:46 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor