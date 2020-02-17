Van çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştü - Son Dakika
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Van çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştü

7 saat önce

Çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştüVAN'ın Bahçesaray ilçesinde tek katlı işyerlerinin çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü.

Çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde tek katlı işyerlerinin çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, çatılarda biriken karlar da zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor. 4 ve 5 Şubat'ta 41 kişinin çığ altında kalmasıyla gündeme gelen Bahçesayar ilçesinde, tek katlı dükkanların çatılarında biriken karların adeta bir çığ gibi akıp gelmesi de yürekleri ağıza getirdi.

Çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında akıp gelen kar kütlelerini bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda park halindeki bir araç da kar yığınlarının altında kalmaktan kısmen kurtuldu.

Van çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştü

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:17 Kaynak: DHA
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