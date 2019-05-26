Son Dakika Haberleri: VAN- Çayda kaybolan Murat'ı arama çalışmaları devam ediyor

VAN- Çayda kaybolan Murat'ı arama çalışmaları devam ediyor

4 saat önce

Çayda kaybolan Murat'ı arama çalışmaları devam ediyor(Tür: Yurt)

VAN- Çayda kaybolan Murat'ı arama çalışmaları devam ediyor
(Tür: Yurt)
VAN- Çayda kaybolan Murat'ı arama çalışmaları devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:48 Kaynak: DHA
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