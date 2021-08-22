Üye Girişi
Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü - Son Dakika

Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü

22.08.2021 14:15

Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Ruhsatsız olan tüm yapılar belediye tarafından yıkılacak" Van'da, 2009 yılında projelendirilerek çalışmaları start alan fakat çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü bitirilemeyen Van Çevre...

Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Ruhsatsız olan tüm yapılar belediye tarafından yıkılacak"

VAN - Van'da, 2009 yılında projelendirilerek çalışmaları start alan fakat çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü bitirilemeyen Van Çevre Yoluna ilk asfalt dökülmeye başlandı.

Yıllardır kentin kronikleşen sorunu haline gelen Van Çevre Yoluna ilk asfalt dökülmeye başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ile birlikte ilk asfalt dökümünü gezdi. Burada bir açıklamada bulunan Vali ve büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2011 yılında ihale edilen çevre yolunun hukuki itilaflardan ve olayın yargıya taşınmasından dolayı bugüne kadar geciktiğini hatırlatarak, "Geçen sene hukuki problemlerin çözülmesi ile birlikte 2011 yılında ihale edilen çevre yolunun ilgili kısmı, proje revizesi yapılarak yüklenici firmamız tarafından geçen sene dolgu çalışmalarına başlandı. Bu günde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. İnşallah buradan Kurubaş bölgesine kadar olan kısmı bu çalışma kapsamanda biter. Tabi yol üstünde bazı yapılar var. Bunlardan bir kısmı ruhsatsız, bir kısmı ruhsatlı. Ruhsatsız yapılarla ilişkin Edremit Belediyemiz gerekli tebligatları yaptı. Onları haftaya hepsini yıktıracağız. Bu yolda kararlı bir şekilde herkes hukuki hakkını alabilir. Zaten davalarla bu güne getirildi ama bu saatten sonra artık bu yolun üzerinde engel olacak yapıları bizim mutlaka kaldırmamız gerekiyor. Ruhsatlı olanların karayoluyla uzlaşarak ve bedeli ödenerek yıktırılması gerekiyor. Kaçak olanları da belediye olarak yıktıracağız ve bu yolu Kurubaş'a bağlayacağız. Temennimiz, geri kalan ikmal ihalesinin bir an önce yapılmasını umut ediyor ve bekliyoruz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise yaklaşık 10 yıldır süregelen çevre yolunun bugün itibariyle asfaltlanmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Artık Van'ımızın da böylesi bir çevre yoluna ihtiyacı var. Bugün itibariyle 2,5 kilometresi dökülmeye başlanan asfaltımızın 2023 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Van'ımızın bir çevre yolunun olması, hem trafiğimizin rahatlatılması adına hem insanlarımızın memnuniyeti ve rahatı adına önemliydi. Bunun da bizim dönemimizde yapılmış olması bizim için ayrıca bir mutluluktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, "Geçen sene dolgu malzemesi döküldü, bu sene de asfaltı dökülüyor. İnşallah 11 kilometrelik kısmı bu sene yapılacak ve Van halkımızın hizmetine sunulacak. Geri kalan kısmının da çalışmaları devam ediyor. 18. uygulamasının Edremit, İpekyolu ve Tuşba etapları devam ediyor. İnşallah Edremit'ten başlayıp Erciş'in çıkışına kadar güzel, kaliteli ve konforlu bir çevre yoluna Van kavuşacak, Van halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

Dün başladıkları asfalt dökümünü en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay da, "İnşallah sezon sonuna kadar Kurubaş geçişine kadar olan 11 kilometrelik kısmı yetiştireceğiz. Artık çevre yolu, havaalanı pisti gibi ortaya çıkmaya başladı. Canla başla çalışıyoruz. Çevre yolunu bir an evvel yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyoruz" dedi.

Yolun kamulaştırma alanı olan kısımlarında ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların olduğunu belirten Gökçenay, "Şu an onları bekliyoruz. Onlar hukuki bir zeminde çözüldüğü zaman oraları da hızlı bir şekilde geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah karayolları ile vatandaşlar arasındaki sorun bir an önce çözülür ve sulh içinde, rahat bir şekilde işimizi yapmış oluruz. Şuana kadar maalesef bir gecikme oldu. Van Çevre Yolu, bu konuda bir süre ihmal edildi. Bu ihmalin sebepleri çok farklıdır. En önemlisi kamulaştırma sebepleridir. Ama çok şükür bu konuda verilen destek ve özellikle Cumhurbaşkanımızın bu konuya eğilmesi ve 'Bir an önce yapılsın' şeklindeki talimatıyla 2023 e kadar bu yolun biteceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü
Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü
Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü
Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü

Osman Nuri Gülaçar, Emin Bilmez, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu 17:33 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı 17:30 Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi 17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi 16:34 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi Eğirdir Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı, iskeleler havada kaldı 16:14 Eğirdir Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı, iskeleler havada kaldı Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum 16:09 Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı 16:06 Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim 15:16 Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim

Son Dakika Haberleri
17:32 Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı
17:03 Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
17:00 Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
16:33 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi
16:12 Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
16:10 70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu iddia ettiği otobüs şoförünü bıçaklamak istedi
16:09 Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum
16:08 Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu
16:06 Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı
Büyük ayıp! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi Büyük ayıp! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi         
17:35
Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı         
17:32
Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş         
17:03
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı         
17:00
Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor         
16:31
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu         
16:08
Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı         
15:59
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı         
15:15
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Eskiye dönüş başladı! Hastalıktan korkan vatandaşlar nedeniyle çömlekçiler talep patlaması yaşıyor Eskiye dönüş başladı! Hastalıktan korkan vatandaşlar nedeniyle çömlekçiler talep patlaması yaşıyor         
11:50
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 17:40:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement