AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

03.05.2021 10:40
AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Arvas, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın tekrar açılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Van'ın bir turizm kenti olduğunu belirten Arvas, şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi arkadaşlarımız, toplantıda Kapıköy Sınır Kapısı sorununu Cumhurbaşkanımıza ilettiler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 17 Mayıs 2021'den sonra, Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van halkına duyuruldu. Biz de bu müjdeyi halkımızla paylaşmak istedik. Üç milletvekili arkadaşımızla Ankara'da vermiş olduğumuz mücadelemiz, MKYK'da da dile getirilmiştir. İnşallah şartlar olgunlaşır, sağlık tedbirleri çerçevesinde Kapıköy, Esendere ve Gürbulak sınır kapıları açılır. Esnafımız da daha rahat bir nefes alır. Dünyada baş gösteren ekonomik daralma devam ediyor. Turizmcilerimizin ve STK'larımızın gayretleriyle ilimiz, İran'a ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Son 5-10 yılda şehrimizde turizm çok canlandı. İran'dan yarım milyonu bulan turist Van'a geliyor. İranlı turistler hem Van' hem de batı illerimizi tercih ediyor."

"Cumhurbaşkanımıza esnafımız adına teşekkür ediyorum"

ESOB Başkanı İsa Berge ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs 2021'den sonra Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması talimatı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanının bu talimatının kentte memnuniyetle karşılandığını aktaran Berge, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı bizlere çifte bayram yaşattı. Kapının açılacağı müjdesini alan esnafımız ve sanatkarlarımız çok mutlular. Esnafımız, sanatkarımız, tüccarımız, konaklama sektörümüz, kafelerimiz ve restoranlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. İranlı misafirlerimize en güzel şekilde hizmet vermeye hazırız. Esnaf ve sanatkarımız adına Cumhurbaşkanımıza, Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar yürüten Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, AK Parti Milletvekillerimiz Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal'a, MKYK üyeleri Burhan Kayatürk ve Fatih Çiftçi'ye, AK Parti Denetim Kurulu Üyesi Zahir Soğanda'ya, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na teşekkür ediyorum."

AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Van Milletvekili Arvas ve ESOB Başkanı Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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