Van çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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Van çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi
7 saat önce
VAN Çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
VAN Çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi
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