Van çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Van çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi

7 saat önce

VAN Çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi.

VAN Çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi

Van çığ altında hayatını kaybeden güvenlik korucuları için cenaze töreni düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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