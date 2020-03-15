VAN Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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VAN Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

28 dakika önce

Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldıVAN- Bahçesaray karayolunda ilki 4, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında kalan araçların çıkarılması çalışma başlatıldı.

Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

VAN- Bahçesaray karayolunda ilki 4, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında kalan araçların çıkarılması çalışma başlatıldı.

Van- Bahçesaray Karayolu'nda ilki 4, ikincisi 5 Şubatta meydana gelen ve bugün çıkarılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir ile birlikte 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ bölgesinde, Büyükşehir, Karayolları ve AFAD ekipleri kar altında kalan askeri ve sivil araçları çıkartmak için çalışma başlattı. Daha önce olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle kapalı olan yolda karlar temizlenmesine rağmen, eriyen karların risk oluşturabileceği gerekçesiyle, halen araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

VAN Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:26 Kaynak: DHA
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