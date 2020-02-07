Van çığ altında kalan itfaiye amiri ensari son röportajını dha'ya vermişti - Son Dakika
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Van çığ altında kalan itfaiye amiri ensari son röportajını dha'ya vermişti

6 saat önce

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermişti

VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.

Van-Bahçesaray Karayolu'nun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında 3 gün önce yaşanan çığ felaketinden hemen sonra yüzlerce arama kurtarma ekibi ile birlikte 3 çocuk babası olan İtfaiye Amiri Emrullah Ensari de hemen olay yerine koştu. Gece yarısına kadar diğer ekiplerle birlikte yoğun bir şekilde çalışarak 5 kişinin hayatını kaybettiği kar yığınları altından 7 kişinin sağ olarak kurtarılması için mücadele etti. İkinci çığ feleketinin yaşandığı gün de yine ekip arkadaşlarıyla birlikte olay yerindeydi ve 36 kişi ile birlikte o da kar yağınları altında kalarak hayatını kaybetti.

Dün,Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Ensari, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle Çatak ilçesindeki merkez mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden Ensari'nin ölmeden 1 saat önce de DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı. Ensari DHA mikrofonuna, "Çalışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor. Van itfaiye daire başkanlığı Çatak İtfaiye Grup Amirliği olarak Van'dan gelen itfaiye daire başkanlığı personeli olarak UMKE'ye yardım etmek amacıyla burada bulunmaktayız. Dün akşamdan bu yana çalışmalara katılıyoruz. İmkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz." demişti.

Van çığ altında kalan itfaiye amiri ensari son röportajını dha'ya vermişti

İtfaiye, Çatak, DHA, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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