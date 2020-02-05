Van çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri - Son Dakika

Van çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri

7 saat önce

Van Çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri.

Van Çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri

Van çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'da çığ altında kalan ekiplerin son görüntüleri ortaya çıktı Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

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