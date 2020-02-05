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Van çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri
7 saat önce
Van Çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Van Çığ altında kalan minibüsten gündüz görüntüleri
Son Dakika Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'da çığ altında kalan ekiplerin son görüntüleri ortaya çıktı Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu