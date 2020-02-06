Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-3 - Son Dakika

Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-3

6 saat önce

VAN Çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-3.

VAN Çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-3

Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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