Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-1 - Son Dakika

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Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-1
6 saat önce
VAN Çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-1.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
VAN Çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-1
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