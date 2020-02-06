Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-2 - Son Dakika

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Van çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-2
7 saat önce
VAN Çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
VAN Çığ altında kalanlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı-2
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