Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü -3 - Son Dakika

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Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü -3
6 saat önce
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü -3.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:42 Kaynak: DHA
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü -3
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