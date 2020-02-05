Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 5 - Son Dakika

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Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 5
6 saat önce
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 5.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 5
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