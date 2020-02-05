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Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 7
6 saat önce
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 7.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 7
Son Dakika Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı