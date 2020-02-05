Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9 - Son Dakika

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Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9
6 saat önce
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9
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