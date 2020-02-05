Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9 - Son Dakika

Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9

6 saat önce

VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9.

VAN Çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9

Van çığ altındakileri arayan ekiplerin üstüne ikinci çığ düştü- 9

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
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