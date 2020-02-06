Van çığ altından cansız bedenleri çıkarılanlar hastane morguna götürülüyor-2 - Son Dakika

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Van çığ altından cansız bedenleri çıkarılanlar hastane morguna götürülüyor-2
6 saat önce
VAN Çığ altından cansız bedenleri çıkarılanlar hastane morguna götürülüyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
VAN Çığ altından cansız bedenleri çıkarılanlar hastane morguna götürülüyor-2
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