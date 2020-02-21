Van çığ şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Van çığ şehitleri için mevlit okutuldu

17 dakika önce

Çığ şehitleri için mevlit okutulduVAN'ın Çatak Kaymakamlığı ile İlçe Belediyesi tarafından, Van-Bahçesaray Karayolu'nda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Çığ şehitleri için mevlit okutuldu

VAN'ın Çatak Kaymakamlığı ile İlçe Belediyesi tarafından, Van- Bahçesaray Karayolu'nda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Çatak Kaymakamlığı ve Belediye tarafından, Van-Bahçesaray Karayolu'nda 4-5 Şubat'ta meydana gelen iki ayrı çığ faciasında hayatını kaybeden 41 kişi için mevlit okutuldu. Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Van Müftüsü Ömer Keskin ile Çatak ilçe Müftüsü Mehmet Sain, çığda hayatını kaybedenler için dua okudu.

Kaymakam Ekrem Çeçen, son zamanlarda ülkede afetlerin yaşandığını belirterek, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabbim bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun." dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, yaşanan çığ felaketinde vatan evlatlarının şehit olduğunu söyledi. İlçe halkı olarak şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini kaydeden Başkan Şeylan, "Ülke olarak kenetlendiğimiz bir dönemdeyiz. Binlerce Çataklının katılımıyla şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için mevlit okuduk. Bu tür musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya açarak dua ettik" diye konuştu.

Van çığ şehitleri için mevlit okutuldu

Abdurrahman Şeylan, Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
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