Van çığ tehlikesi kar ve tipi nedeniyle çalışmalar durduruldu - Son Dakika
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Van çığ tehlikesi kar ve tipi nedeniyle çalışmalar durduruldu

7 saat önce

Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2)Teknik heyetin yaptığı incelemenin ardından sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, bölgedeki çığ tehlikesi, kar ve fırtına nedeniyle ara verildi.

Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2)

Teknik heyetin yaptığı incelemenin ardından sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, bölgedeki çığ tehlikesi, kar ve fırtına nedeniyle ara verildi. Az sayıda ekiple bölgede çalışmaların yapıldığı, ancak bölgedeki olumsuz koşullar nedeniyle çalışmalara ara verilmek zorunda kalındığı belirtildi. Valilikten öğlen saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu saat itibariyle çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekipler olumsuz hava koşulları dolaylısıyla bölgeden ayrıldı. Hava şartları düzelince bölgeye girip tekrar inceleme yapıp uygun görürlerse kurtarma çalışmaları başlayacak. Ekipler bölgeye en yakın karakolda bekletiliyor."

Öte yandan, dün çığ altında cenazeleri çıkartılan ve Adli Tıp Kurum'ndaki incelemenin ardından ailelerine teslim edilen Aydin Zorli, Murat Kapağan ve Ramazan Akyol toprağa verildi.

Aydin Zorli Yeni Mahalle, Murat Kapağan ve Ramazan Akyol'un ise Aşağı Bakraçlı mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.

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HABER: VAN (DHA)

Van çığ tehlikesi kar ve tipi nedeniyle çalışmalar durduruldu

Ramazan Akyol, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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